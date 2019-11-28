أعلنت حكومة ألبانيا اليوم، حالة الطوارئ لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الزلزال أسفر عن مصرع 27 شخصًا، وأكثر من 650 جريحًا.

وأكد المسؤولون في تيرانا أن هذا العدد مرشح للزيادة نظرًا لأن الزلزال الأخير يعتبر أقوى الزلازل التي تعرضت لها ألبانيا منذ 3 عقود.

وأضاف الراديو، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررًا، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم لانتشال جثث القتلى والمصابين من بين الأنقاض.

وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أعلن أن زلزال ألبانيا بلغت قوته 6.4 درجة وأن مركزه يقع على بعد نحو 30 كم شمال غربي العاصمة "تيرانا"، وأن أحد التوابع وقع بعد نحو 3 ساعات من الزلزال الأول بقوة 5 درجات.

وقام الرئيس الألباني إيلير ميتا، بزيارة المناطق المتضررة من الزلزال، فيما أعلن وزير الدفاع أولتا شيهاقا، أن جميع الجهود موجهة في الوقت الراهن لعمليات البحث وإنقاذ الضحايا، وأنه من الاستحالة إصدار بيان مفصل بحجم الخسائر المادية الناتجة عن الزلزال الذي يعتبر الأسوأ منذ عام 1979.