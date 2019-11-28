"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل محمد حماقي، في كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة، 8 مساء، أسعار التذاكر 350، 550، 750 جنيها.

حفل فرقة الإنشاد الديني، على مسرح الجمهورية، 8 مساء، أسعار التذاكر 25، 35، 45 جنيها.

حفل المولوية المصرية، في بيت السحيمي، 7.30 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

ستاند أب كوميدي مع الحزب الكوميدي، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

حفل فرقة الرانجو السوداني، على مسرح الضمة، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.