قال مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يتلقى شكوى المواطنين عبر الرقم الساخن لتنظيم الاتصالات 155، مبينا أنه يجرى العمل حاليا على وضع نظام البصمة في بيع خطوط المحمول لمنع التلاعب.

وأضاف عبدالواحد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس، بمقر تنظيم الاتصالات، أن الجهاز يتلقى نحو 5 آلاف شكوى أسبوعيا من مستخدمي الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أنه يجرى حل ما يقرب من 90% من هذه الشكاوى.

ولفت إلى أن حل المشاكل يستغرق أسبوعا واحدا تقريبا، لافتا إلى أن الجهاز يسعى إلى حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن.: