قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الاتصالات يؤكد أهميته في كونه قاطرة للتنمية في مصر، وقيادته للميكنة في كل الوزارات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي ، بمقر الوزارة، أن معرض القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي"، هذا العام، سيشهد وجود أجنحة للعديد من الوزارات، ما يؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل الجهات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي دعاه خلال فعاليات الاستثمار في أفريقيا، للحديث عن استراتيجية مصر الرقمية، موضحا أن الاستراتيجية لها أكثر من وجه، منها التنمية البشرية والتدريب وزيادة الصادرات الرقمية لمصر، وخلق فرص عمل في السوق المحلي للشباب المصري للقدرة على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وأوضح أن هناك دراسة لكل التكنولوجيات الحديثة لمجابهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية منها على سبيل المثال الذكاء وإنترنت الاشياء.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع القطاع الخاص بما فيهم من يعمل بشكل حر في قطاع الاتصالات سواء يعملون في مصر أو دول أخرى، مشيرًا إلى أنهم ضمن استراتيجية مصر الرقمية.

وأكد أن الاستراتيجية تسعى إلى تدريب وتأهيل الشباب في الكليات والجامعات المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن هناك نية كبيرة للتركيز على الجامعات المصرية لتنفيذ تلك الاستراتيجية داخلها.

وتابع طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية ليست مسؤولية شخص أو جه واحدة، وإنما مسؤولية متكاملة بين الجميع في الحكومة.