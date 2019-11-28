قال الرئيس المجري يانوش أدير إنّ بلاده لديها خبرات في مجال تصنيع جرارات وعربات السكك الحديدة، لافتا إلى سعي المجر لتعميق التعاون مع مصر في هذا المجال.

وأضاف الرئيس المجري خلال مؤتمر صحفي قبل قليل في قصر الاتحادية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لدينا إرادة سياسية مشتركة لدعم التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة، وناقشت مع الرئيس السيسي قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحا أنّ أوروبا لها مصلحة كبيرة في أمن واستقرار مصر".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس في قصر الاتحادية، الرئيس المجري يانوش أدير، وعقدا قمة رئاسية مصغرة بين الزعيمين، تناوت سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.