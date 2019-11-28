قال الرئيس المجري يانوش أدير إنّه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل دعم الاستثمارات المتبادلة، كما بحثا سبل التعاون في موضوع المياه والاستخدام الأمثل لها في مصر والمجر، وذلك حسب ما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وأضاف أدير في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية مع الرئيس السيسي: "بحثنا سبل الاستفادة من خبرات البلدين في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي"، موضحا أنّ الشركات المجرية تعمل في مصر منذ عام 1926 وتلقى ترحيبا من جانب المصريين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس في قصر الاتحادية، الرئيس المجري يانوش أدير، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.