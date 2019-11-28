قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه اتفق مع الرئيس المجري يانوش أدير، على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة خاصة الاقتصادية، فضلا عن مواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا في المحافل الدولية كافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الرئيس السيسي ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية .

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أنّ الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنّ زيارة الرئيس المجري تأتي امتداد للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، واصفا المباحثات بأنّها مثمرة، إذ أكد الزعيمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.