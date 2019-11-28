"تنظيم الاتصالات": سرعة النت من القمر الصناعي أعلى ولكن بسعر أغلى

قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن دور الجهاز في إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1، كان استشاريا فقط، مشيرا إلى أنه جرى التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في إطلاق القمر.

وأضاف عبدالواحد، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الجهاز اليوم للإعلان عن مشاركة الجهاز في معرض كايرو أي ستي، أنه جرى تأسيس شركة مصرية لإدارة وتشغيل القمر الصناعي، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستحصل على التراخيص الخاص بالتشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولفت إلى أن القمر الصناعي سيعمل مثل "النايل سات"، ويزيد عليه في تقديم خدمات الانترنت.

وتابع أن هذا القمر سيوفر سرعات الإنترنت بشكل أعلى، منوها بأنه سيغطي كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن أسعار الإنترنت عبر القمر الصناعي ستكون أغلى من الأسعار الحالية.