فقدت أعيرة الذهب، خلال أسبوع 4 جنيهات ليباع عيار 24 بـ755 جنيهًا، مقابل 759 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وبيع عيار 21 بـ661 جنيهًا، فيما يباع عيار 18 بـ566 جنيهَا، اما الجنيه الذهب فسجل 5 آلاف و290 جنيهًا.

بدوره، قال واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّه مع كل مراحل الهبوط تتفائل الأسواق بمزيد من الانخفاض، مبينًا أنَّ حركة البيع الحالية توصف بالمقبولة لأن الوضع الاقتصادي و الجيوسياسي مازال غير مستقر.

وتابع "واصف"، أنًَّ حركة البيع والشراء طبيعية مع زيادة إقبال رواد الأسواق على الشراء، موضحًا "لا يزال عيار 21 أكثر حظا في حركة المبيعات والكل يبحث عن الذهب حالياً كزينة وادخار بعد ركود حركة العقارات".