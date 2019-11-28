قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد طفرة في مجال الطرق حيث بلغ إجمالي طول الطرق المرصوفة بالمحافظة 879 كيلو متر، بينما يبلغ إجمالي الطرق الترابية بمدن المحافظة 787 كيلو متر، وتابع أننا نسعي لوضع خطة عاجلة لرصف هذه الطرق .

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مدينتي شرم الشيخ والطور تشهدا طفرة في مجال رصف وتطوير وتوسعة الطرق الداخلية بهما حيث جارى تطوير طرق داخلية بشرم الشيخ بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة .

وأكد المحافظ أنه جرى تطوير طرق داخلية بمدينة الطور بتكلفة 29.225 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق الدولي من عيون موسى وحتى شرم الشيخ بطول 334 كيلو متر وعرض 68 متر في اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق وادي وتير بطول 102 كيلومتر .