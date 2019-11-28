قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم، قبول استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل 5 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، وجددت حبسهم 45 يوما على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت، أمس، إخلاء سبيل الـ5 متهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار، ونظرته محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإلغاء إخلاء السبيل، وحبسهم مجددا.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.