رفض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، تقريرا في صحيفة "جارديان"، ذكر أن المنظمة تقوم بـ "تجويع" طالبي اللجوء في ليبيا ووصفه ب"المسيء".

وقال جراندي للصحفيين في أثينا: "أعتبر ذلك الاتهام مسيئا".

وأضاف: "لا أعرف أين تقرأون ذلك التقرير. نحن، نجوّع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا. عندما يخاطر زملائي، يوما بعد يوم، بحياتهم للوصول إلى أشخاص غالبا ما يكونون معتقلين لدى عصابات إجرامية؟".

وذكرت الصحيفة البريطانية في وقت سابق الخميس أنها اطلعت على وثيقة تداولها موظفو الأمم المتحدة تقول إن مفوضية اللاجئين ستقوم بـ"خفض تدريجي" لتوزيع الغذاء في مركز تشرف عليه في طرابلس، اعتبارا من 31 ديسمبر.

وأضافت الصحيفة "بعد ذلك، لن يتم استخدام المنشأة كمركز عبور، وفق الوثيقة، حتى يقوم باقي اللاجئين والمهاجرين بالمغادرة طوعا'".

وقالت "الجارديان" إنها تحدثت إلى عامل إغاثة قال "إنهم يحاولون فحسب تجويعهم لتحفيزهم على المغادرة" وبأن مئات "بقوا لأسابيع على ما يبدو من دون طعام".