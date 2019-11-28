أعرب شباب أطباء التكليف عن استيائهم من عدم وفاء وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم، أمس، رغم حضورهم من محافظات مختلفة، وقرر الشباب ومجلس النقابة مخاطبة رئيس الوزراء مباشرة بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.

واتفق أطباء التكليف المضارين على عمل توكيلات لمحامى النقابة للانضمام للقضية المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، وشددوا على ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقاً للنظام المعمول به سابقاً، ومطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين.

على صعيد آخر، طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، بسرعة تحديث بياناتهم لدى النقابة، فى إطار مشروع ميكنة العمل بالنقابة، وربط النقابات الفرعية بالنقابة الرئيسية، والموقع الإلكترونى، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، بمستجدات شئون الأعضاء. وعلمت «الوطن» أن النقابة اتخذت ذلك الإجراء استعداداً للعملية الانتخابية المقبلة، والتى من المقرر إجراؤها فى بداية العام المقبل.

وفى نقابة أطباء الأسنان، قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، إن مجلسها قرر خلال اجتماعه الأخير، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، 21 ديسمبر المقبل، على أن يتم غلق باب الترشح 30 ديسمبر، وفتح باب الطعون الأحد 5 يناير 2020، وحتى الخميس 9 يناير المقبل.