ضبط مصنع غير مرخص لصناعة الأدوية البيطرية ببني سويف

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط مصنع غير مرخص لصناعة الأدوية البيطرية بمركز ناصر شمال بني سويف، وبداخله أدوية مجهولة المصدر، طبقاً لتعليمات الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقاد الحملة أحمد دهشان، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، حيث تمكنت الحملة من ضبط مصنع غير مرخص لصناعة الأدوية البيطرية، بداخله 2 ماكينة لحام أكياس بلاستيكية، وجالون زنة 30 كجم مدون عليه بالخط اليدوي يحمل أسماء مادة بودرة غير معبأة.

كما ضبطت الحملة 90 كرتونة بداخلها عدد كبير من العبوات وأكياس لأصناف من الأدوية البيطرية المختلفة وكيس ملح "غير يودي"، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.