خارجية مصر واليونان وقبرص تبحث أثر مذكرة التفاهم التركية الليبية

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس.

بحث شكري، خلال الاتصال، الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إنه جرى التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به كونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لـ"اتفاق الصخيرات"، فضلاً أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.