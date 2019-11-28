تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشرة شهرية للأسعار الاسترشادية لمواد البناء، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، للمهتمين بمجال التشييد والبناء، وتضم النشرة أسعار المواد خلال شهر نوفمبر، لتوضح متوسط أسعار كل مادة.

وتستعرض "الوطن"، متوسط أسعار مواد البناء خلال شهر نوفمبر:

حديد التسليح

يتواجد الحديد في الأسواق، على صورة أسياخ ملساء، أو شبكة ملحومة ومنسوجة على هيئة حصيرة، أو لفة مقاومة للشد، ووصل متوسط سعره خلال شهر نوفمبر إلى 10 آلاف و100 جنيه للطن.

الأسمنت

يوجد 24 نوع من الأسمنت، منها "بورتلاندي عادي، بورتلاندي سريع التصلب، مقاوم للكبريتات، بورتلاندي حديدي، بورتلاند أبيض، أسمنت كرنك"، وصل متوسط سعره خلال شهر نوفمبر، إلى 800 جنيه لطن البورتلاندي العادي المعبأ، و2400 للأبيض.

الطوب

ينقسم الطوب إلى نوعين وهما: الطوب الخفيف "يتميز بخفة الوزن ويوفر من أحمال التصميم وعازل للحرارة"، ووصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 1080 جنيه لكل 1000 طوبة.

الطوب الوردي "يتميز بقوة تحمل عالية للضغط، ومقاوم للحريق ونسبة التشرب"، وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 1800 جنيه لكل 1000 طوبة.

الرمل

ينقسم الرمل إلى نوعين، "رمل خشن"، يستخدم في أعمال الخرسانة والمباني، ووصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 70 جنيه لكل متر مكعب، و"رمل ناعم" يستخدم في أعمال المحارة والتشطيبات، ووصل سعره خلال شهر نوفمبر، إلى 65 جنيه لكل متر مكعب.

الزلط

ينقسم الزلط إلى عدة أنواع وهي: "المخصوص" ووصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 130 جنيه لكل متر مكعب، و"فينو" وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 170 جنيه لكل متر مكعب، و"سن" وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 155 جنيه لكل متر مكعب.

الجبس

ينقسم الجبس إلى عدة أنواع، وهي: "فاخر للفرم والحليات والمصيص"، وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 900 جنيه للطن، "مكلسن للتشغيل"، وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 745 جنيه للطن، "جير مطفأ" وصل سعره خلال شهر نوفمبر إلى 2300 جنيه للطن.