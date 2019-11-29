قال اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم 9 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وحمض الفوسفوريك، وتستخدم لصالح قطاع الزراعة في مصر.

وأضاف عبداللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة هو الفرع الثالث والوسيط لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى شركات جهاز مشروع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتابع أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنشئت عام 1972، وتضم 37 مصنعا في أفرع ثلاث أحدثها الموجود في العين السخنة الذي يضم 9 مصانع، والهدف منها تعظيم قيمة خام الفوسفات المصري، حيث تحتوي مصر على احتياطي كبير من الفوسفات، وتم إعادة إنتاج الفوسفات بدلا من تصديره كمادة خام بأرخص الأسعار.

وأردف أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة يضم مصنعين لحامض الكبرتيك المركز، وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة الأسمدة، ويتم إنتاج مليون و250 ألف طن من حامض الكبرتيك المركز سنويا.

وكشف أنه خلال إنتاج مادة حامض الكبرتيك، وعند صهر مادة خام الكبريت يتم إنتاج حرارة يتم استخدمها حيث يتم توجيها إلى غلايات كبرى لإنتاج بخار ماء تحت ضغط عالي، ويتم توجيه البخار إلى توربينات بخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 46 ميجاوات في الساعة تكفي لتشغيل 75% من طاقة المجمع.

وأضاف أن المجمع ينتج حمض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن في السنة ومصنعين لإنتاج حمض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر، وتعتبر الشركة السادسة في العالم لإنتاج هذا النوع من حمض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن في السنة.