"مبروك عليا وحلفت يوم عيد ميلادي".. تصريحات شباب المحافظين ونوابهم

ما بين الخوف من المسؤولية الكبيرة والثقة المطلقة والفرحة العارمة تنوعت تصريحات المحافظين الجدد ونوابهم أمس وأول أمس بعد اختيار القيادة السياسية لهم وتكليفهم مجموعة من فئة الشباب في منصب المحافظ ونائب المحافظ.

"الوطن" ترصد لكم بالفيديو بعض هذه التصريحات كما يلي:

أصغر محافظ في مصر: المسؤولية كبيرة عليا

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجديد، والذي يُعد أصغر محافظ في تاريخ مصر، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أنه أبلغ أنه سيكون محافظا لبني سويف مساء أمس، "المسؤولية كبيرة عليا"، على حد قوله.

أصغر محافظ في تاريخ مصر: المسؤولية كبيرة عليا

نائب محافظ بني سويف: أديت القسم في يوم عيد ميلادي الـ31

أعرب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه، واختياره لهذا المنصب.

وذكر أنه تلقى خبر تعيينه نائبا لمحافظ لبني سويف، بعد عودته من الصين بيوم واحد، مضيفًا: "كان فيه اختيار إلهي أن يوم تكليفي بمنصب نائب محافظ هو يوم عيد ميلادي الـ31 هو يوم تكليفي وآدائي القسم".

نائب محافظ بنى سويف: أديت اليمين الدستورية في يوم عيد ميلادي الـ31

محافظ الدقهلية الجديد: ألف مبروك ليا على الدقهلية

أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه وتوليته هذا المنصب، مؤكدا أنه من جيل الشباب الذي منحته القيادة السياسية الفرصة لتولي منصب تنفيذي، لافتا إلى أنه يتمنى أن يحقق إنجازات للمحافظة مضيفًا: "ألف مبروك ليا على الدقهلية لأنها محافظة جميلة".

محافظ الدقهلية الجديد يهنئ نفسه: "ألف مبروك ليا.. محافظة جميلة"