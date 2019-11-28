تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

خلال 3 أيام.. إجراءات تحويل اشتراك المياه من كودي لرسمي

يتقدم الكثير من المواطنين للاشتراك الكودي في خدمة المياه، في مرحلة بناء العقارات، حتى يتمكنوا من استخدام المياه، خلال فترة البناء، وبمجرد الانتهاء يجب أن يتم تحويل الاشتراك من كودي إلى رسمي.

صور.. نيللي كريم تخضع لجراحة بأمريكا وتشكر الأطباء على إنقاذ حياتها

خضعت النجمة نيللي كريم لجراحة عاجلة داخل أحد مستشفيات ولاية "بوسطن الأمريكية"، بحسب ما نشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

أصغر محافظ في تاريخ مصر: سعيد بثقة القيادة السياسية والمسؤولية كبيرة

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم الجديد، والذي يُعد أصغر محافظ في تاريخ مصر، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي له، موضحًا أن قرار تعيينه محافظًا للفيوم كان مفاجئًا بالنسبة له، خاصة أنه حتى أمس كان نائبًا لمحافظ بورسعيد، وكان ضمن من استقبل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات أمس ببورسعيد.

"عملتيلي فيها منى الشاذلي" في امتحان لطلاب إعلام القاهرة.. الجامعة ترد

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"الوطن"، إن الكلية ستصدر بيانا توضح فيه ملابسات امتحان اللغة العربية للفرقة الأولى الشعبة الثالثة، الذي تضمن سؤالا يطالب بإعادة صياغة جملة "ما قولتلك يا نوسه بلاش إعلام.. قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي.. اشربي بقى"، باللغة العربية الفصحى، وهو ما أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

بيان للمفتي: الحجاب فرض ولا يوجد شكل محدد له

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الحجاب فرض بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مشدداً على أنه لا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له من أهمها أن يكون ساترا للمرأة عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف جسم المرأة.

في حركة المحافظين الجديدة.. نقل 4 وتجديد الثقة بـ11 وتعيين 12 لأول مرة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنّ حركة المحافظين أمس شملت نقل 4 محافظين إلى محافظات أخرى، وهم عصام سعد من الفيوم إلى أسيوط، وجمال نورالدين من أسيوط إلى كفر الشيخ، وأحمد الأنصاري من سوهاج إلى الفيوم، وعبدالحميد الهجان من قنا إلى القليوبية.

إنكار الذات ومكافحة الفساد والإهمال.. تعليمات السيسي للمحافظين الجدد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

الجريدة الرسمية تنشر أسماء المحافظين الجدد ونوابهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ جديد.

المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" في جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً، حيث إن المتهم ارتكب الجرائم الآتية.

تقارير جزائرية: بغداد بو نجاح "صفقة القرن" المنتظرة للأهلي

ارتبط اسم بغداد بو نجاح لاعب السد القطري، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بعد تألقه بشكل لافت الذي يقدمه رفقة فريقه ومنتخب الجزائر، الذي حسم لقب كأس أمم أفريقيا النسخة المنقضية.

أسوان يهدي الأهلي صدارة الدوري بالتعادل مع بيراميدز (فيديو)

تعادل فريق بيراميدز أمام أسوان بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.