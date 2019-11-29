تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 3 أطنان فول تحتوي على حشرات حية وميتة "سوس"، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة كرموز، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد بتعبئة مالك مخزن لسلع الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بحيازة كميات كبيرة من الفول الفاسد، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المخزن ُضبط بداخله 3 أطنان و275 كيلو جرام فول معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس"، تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات وهمية لطرحها للبيع للمستهلكين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.