قال علاء محمد، سائق تاكسي، زوج بسنت الجمل الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة المرج"، إنه تزوج من الأخيرة عرفيا بعد قصة حب امتدت لـ 5 سنوات.

وأضاف في أقواله بمحضر الشرطة، أنه بعد إتمام عقد الزواج العرفي، توجه إلى محكمة الأسرة ووثق العقد برقم 3766 لسنة 2019، مشيرا إلى أنه يقيم مع بسنت في شقة شقيقه بمنطقة العبور، منوها بأن شقيقه وصديقه شهود على عقد الزواج.

فتاة المرج وسائق التاكسي.. حكاية اختفاء انتهت بورقة عرفي في القسم

وقال مصدر أمني، إن الفتاة إذا أتمت السن القانوني، فهي حرة التصرف في العودة إلى منزل والدها أو منزل الزوجية بصحبة زوجها، وسوف يتم اتخاذ تعهد من والديها وأفراد أسرتها بعدم التعرض، ومن المرجح أن يتم عقد القران على يد مأذون إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.