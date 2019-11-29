كشفت تحريات مباحث القاهرة، عن مفاجأة في واقعة اختفاء الطالبة الجامعية "بسنت الجمل" الشهيرة أعلاميا بـ "فتاة المرج"، حيث أوضحت التحريات وأقوال الطالبة وزوجها في محضر الشرطة، أنهما مرتبطان بعلاقة حب منذ 5 أعوام، وأنها تركت منزلها من قبل وأقامت بصحبة زوجها لمدة 3 أيام في شقة مستأجرة بشارع العشرين دائرة قسم المرج، والقريب من منطقة عين شمس، وتم إعادتها إلى منزلها ولم تحرر حينها أي محاضر.

وقال مصدر أمني، إنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن القصة تتخلص في كون زوجة تركت منزل والدها وتوجهت بصحبة زوجها، لتقيم بشقة شقيقه بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وأنه لا توجد أي مسؤولية على الزوج، خاصة أنه وثق عقد الزواج بمحكمة الأسرة الكائنة بمنطقة الزيتون تحت رقم (3766 لسنة 2019)، وتقدم به عقب القبض عليهما بمنزل شقيقه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.