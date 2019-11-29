قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر تشهد تغيرات جذرية، تنقلها لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية في إطار برنامج اقتصادي شامل تم وضعه بمشاركة القطاع الخاص، ونجح في استعادة ثقة المؤسسات الدولية ومجتمعات الأعمال العالمية.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لذلك فهي قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، موضحةً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح في مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان في أسوان.

وأشارت، خلال كلمتها ضمن اللقاءات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب، وتنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير، وبحضور كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، إضافة إلى التوسع في مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

وشددت أن مصر تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتنميتها، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى.

نصر: نقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار.. ومصر من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على المشروعات

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتي ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة، مشيرةً إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وأشادت بإعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى أفريقيا 2019، عن استثمار ملياري دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، موضحة أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

وأوضحت أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدةً على أهمية زيادة التعاون الإنمائي مع بريطانيا خاصة في مجالات مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تحديدها أولويات رئيسية للحكومة المصرية.

نصر: مصر تحتل المركز الأول أفريقياً جذبا للاستثمار

وأكدت الوزيرة، أن مصر هي الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية وآخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الذي أوضح بأن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار في القطاعات المختلفة، كما تم إنشاء العديد من مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خريطة استثمارية جديدة ستتيح أكثر من 3000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر، مؤكدةً أن مصر تُعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصةً حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تُعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى تقدم مصر إلى المركز الأول أفريقياً من حيث الدول الجاذبة للاستثمار.