وصل، منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية الجديد، مقر عمله بالديوان العام لمحافظة المنوفية، حيث كان في استقباله عدد من القيادات والمسؤولين بمحافظة المنوفية.

كما وصل إلى مقر الديوان العام، محمد موسى، أول نائب لمحافظ المنوفية، وكان في استقبالهما اللواء علاء يوسف، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري الإدارات المختلفة بالديوان العام.

وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظا للمنوفية، خلفا للواء سعيد عباس، كما أدى محمد موسى اليمين الدستورية نائبا لمحافظ المنوفية.