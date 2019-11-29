نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع ممثلي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حضره مديرو المستشفيات وأعضاء إدارات خدمة المواطنين بالمديرية؛ بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد.

واستعرض الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أساليب تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وفحصها وتوجيهها إلى جهات الاختصاص أو حفظها، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية.

كما ناقش اللقاء الجهد الذي بذلته فرق العمل بالجهات الحكومية في فحص وإزالة أسباب الشكاوى خلال أكتوبر 2019 بنسب إنجاز متميزة، حيث حققت وزارة الصحة والسكان أعلى نسبة إنجاز لشكاوى الشهر.