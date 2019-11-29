قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن تمركز المعدات والقوات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرقي سوريا يزيد من حدة التوتر، مضيفا - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم - "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر"​​​، وتابع المسؤول الروسي، أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، لا سيما التواجد غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم تؤكده أي قرارات دولية، أعني مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، أفادت بأن الولايات المتحدة حشدت معدات عسكرية في منطقة "الرميلان" بمحافظة الحسكة بالقرب من حقول النفط في شمال شرق سوريا، ونقلت المعدات من موقع القوات المسلحة الأمريكية في شمال محافظة الرقة وغرب محافظة الحسكة.