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محافظ أسيوط يشيد بفكرة جائزة التميز الحكومي.. ويؤكد: تعزز روح التنافس

محافظ أسيوط يشيد بفكرة جائزة التميز الحكومي.. ويؤكد: تعزز روح التنافس

"التعاون الإسلامي" تعزي باكستان في ضحايا حريق القطار

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حشود غفيرة في شوارع الجزائر العاصمة ضد النظام والانتخابات

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