أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ، أن واشنطن سترسل المزيد من القوات، لحماية آبار النفط السورية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

فيما قال مسؤول أمريكي، إن هدف إرسال القوات إلى سوريا، هو منع وقوع حقول النفط في يد تنظيم داعش الإرهابي، أو قوى أخرى مزعزعة.