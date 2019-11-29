كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيللي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وطمأنت "نيللي" جمهورها وشكرت كل من سأل عنها: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".

وأضافت أن العملية وصفت بـ"الدقيقة" والصعبة جدا نظرا لمكان الورم "اللي طلع حميد والحمد لله"،

يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي.