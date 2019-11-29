"مضروب بآلة حادة".. العثور على جثة شاب بترعة في كفر الشيخ

تكثف مباحث كفر الشيخ جهودها، لحل لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في الخامسة عشر من عمره، بترعة مجاورة للأراضي الزراعية، خلف عمارات سخا بالقرب من قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بعثور بعض المواطنين، مساء اليوم الجمعة، على جثة شاب في الخامسة عشر من عمره، يشتبه في كون الوفاة جنائية، نظرًا، لوجود أثار ضرب بآلة حادة على الرأس، وتبين أن الجثة كانت ملقاه في مياه ترعة مجاورة للأراضي الزراعية الواقعة ما بين الحمراوي وسخا خلف عمارات مجلس المدينة، مرتديا كامل ملابسه.

انتقل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد عبد الفتاح تلمتشازى، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، لمعاينة موقع الحادثة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تمهيدا لصدور قرار من النيابة.