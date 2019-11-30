لقي مدرس مصرعه أمس، إثر انقلاب سيارة كان يقودها داخل ترعة بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم انتشال الجثة، نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد احمد شمندي، مأمور مركز طما شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ياسر. م. ا. ع" ٥٢ عاما مدرس ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة، أنتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وسؤال شقيقه "حمدي. م. ا. ع" ٦٠ عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه المذكور سيارته الملاكي اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة على جانب الطريق ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.