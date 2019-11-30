وزير التعليم العالي يهنئ العالِم محمد البرلسي لفوزه بجائزة "ماكس برنستيل"

قدم د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للعالم المصري الشاب د. محمد البرلسي بمناسبة فوزه بالجائزة المقدمة من مؤسسة ماكس برنستيل، ومعهد الأمراض الجزيئية في فيينا في مجال العلوم الحيوية.ونظمت سفارة مصر بفيينا احتفالًا لتكريم الباحث، بحضور السفير عمر عامر السفير المصرى بفيينا، ود. عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا، وخلال الاحتفال نقل السفير تقدير د. عبدالغفار وإشادته بالعالِم المصري الشاب وبما حققه من إنجازات علمية في مجال تخصصه، كما تم تسليمه ميدالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطاب تهنئة مُقدم من الوزير.كما تم تكريمه عن بحثه "كيفية مواجهة الخلايا للتشوهات أو الخلايا الجينية" والذي حصل به على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الحيوية، حيث توصل العالم الشاب من خلال هذا البحث إلى اكتشاف آلية داخل الخلية يمكنها استشعار وجود طفرة جينية داخل الخلية وتعويضها بزيادة إنتاج جين آخر يقوم بوظيفة الجين المشوه.ومن جانبه، أكد السيد السفير على اهتمام الدولة بدعم أبنائها الناجحين في الخارج.وأشار د. عمرو الأتربي المستشار الثقافي المصري بفيينا إلى أهمية الجائزة التي حصل عليها العالِم الشاب، نظرًا لما تتمتع به المؤسستان المانحتان من سُمعة علمية متميزة باعتبارهما من المؤسسات الدولية المرموقة، مؤكداً أن المعهد الذي تم تسليم الجائزة به يعد واحدًا من أهم المعاهد العلمية في فيينا.