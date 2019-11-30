قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ستكون أمام البرلمان، غدا، حيث يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الوضع في محافظة ذي قار، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ودعا مجلس الوزراء العراقي أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ووافق على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس.

وذكرت رئاسة مجلس النواب العراقي أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب.

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفاسد"، وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، نيته لتقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.