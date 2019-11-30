عمدة نجريج: والد "صلاح" اشترى نادي "عثماثون" من أجل الاستثمار

قال المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، إن والد اللاعب، الحاج صلاح غالي، بمشاركة 2 من رجال الأعمال والمستثمرين، قرروا شراء نادي عثماثون طنطا، التابع إلى شركة المقاولون العرب، وهو نفس النادي الذي لعب فيه ابنه محمد صلاح، قبل انتقاله إلى نادي المقاولون العرب، قبل رحلة الاحتراف.

وأشار عمدة القرية، لـ"الوطن"، إلى أن شراء النادي، بهدف الاستثمار في اللاعبين، من خلال بيعهم للأندية الكبرى بالدوري المصري، وغيره من الدوريات العالمية والعربية، وجاء ذلك، بعد ضعف موارد النادي، على أن تضخ الشركة أموالهم، في قطاع الناشئين واختيار المواهب الكروية، ورعايتها ثم بيعها إلى الأندية.