قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة قررت خفض من 10 لـ12% من إجمالي السلع الأساسية؛ وهو ما يتيح لمستحقي الدعم التمتع بأكبر قدر ممكن من تنوع المنتجات: "بدل بـ50 جنيه يشتري 10 وحدات، بقى بنفس السعر يشتري 12 وحدة".

وأضاف "عشماي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحكومة تهتم بالأسعار وضبط الأسواق وهو الأمر الذي يتم من خلال متابعة أسعار المنتجات على مستوى الجمهورية، والوصول بالسلع الأساسية لكافة القرى والنجوع، موضحا أنه لن يكون هناك اختلافات في أسعار المنتجات من منفذ إلى آخر عبر ضبط الأسواق وطرح عدد أكبر من السلع وزيادة المعروض منها؛ بخلاف وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد أنه قد تم مضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية ما أهل الدولة لإقامة مناورات في أسعار تلك المنتجات، مشيرا إلى أن تظلمات دعم المواطنين يتم فرزها بالكامل والبت فيها بشكل دوري؛ حيث قد تم تمديد فترة قبول التظلمات إلى 15 من الشهر المقبل.