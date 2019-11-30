قال طارق مرتضي، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن تصريحات الفنانة شيرين الأخيرة في موسم الرياض هي طبيعة شخصية لديها ولا يجوز رصد كل تصريحاتها.

وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنانة تتمتع بصوت نادر وقوى: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لينا شيرين"، موضحا أن النقابة قد تواصلت معها مرارا وتكرارا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية.

وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم: "النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيد".