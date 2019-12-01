قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجلسة الثانية –من أصل أربعة جلسات- من مباحثات سد النهضة، ستنطلق في القاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء في القاهرة، وسيجتمع وزراء الري بمصر، السودان، وأثيوبيا، بالإضافة إلى ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية وآخر للبنك الدولي.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أن هذه الجلسات ستنتهي إلى نتيجة محددة بخصوص أزمة ملئ سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن تصريحات المسؤولين خلال الجلسة الأولى كانت متفائلة.

وتابع: "المفاوضات تتحرك، ويكاد يكون شهر ديسمبر هو الشهر الحاسم في مفاوضات السد، بعد حوالي 5 سنوات من اتفاق المبادئ، الذي لم نتوصل فيه إلى أي نتيجة".