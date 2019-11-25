أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن أسفه الشديد وحزنة العميق عقب هزيمة الزمالك اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد أمام أنبي، وكذلك سخرية البعض من الزمالك عقب الهزيمة، حيث قال "الناس قالت بقى إنبي على حجري وأدور عليه"، مضيفًا: "أنا بحس الناس مش بتشمت في الزمالك، الناس بتشمت في عمرو أديب".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن الأهلي اليوم حقق فوزًا على الجونة بأربع أهداف مقابل لا شيء، وأحرز اللاعب وليد سليمان ثلاثة أهداف، ساخرًا: "وبيقولوا شيكابالا تعبان شوية ومستواه نزل عشان كبر في السن، طب ما عندكم أهو وليد سليمان".

وعن حارس مرمى الزمالك، قال: "محمد عواد بقى يطلع لحد السنتر ويرجع تاني، ده مش حارس مرمى ده ظهير رابع، عواد باع أرضه يا ولاد، والناس الأهلاوية عمالين يقولوا بعد هدف محمد شريف بتاع أنبي شريف عمره ما بيضيع، طب أنا بقى عمري ما شوفت شريف بيلعب".

وتابع: "يبدوا أن هذا الموسم وهذا العام موضوع الزمالك مش هيكون مهم أوي ، قتلوا الأمل من بدري ربنا يقطع أمالهم، أنا عيطت النهاردة، طب حاولوا تحافظوا حتى على المركز الثاني، ربنا يقتل أمالكم، عليه العوض ومنه العوض، طعم الحياة مر النهاردة، سنظل أوفياء".

وعن أداء المدير الفني للنادي الأهلي، قال: "أنا عاوزه ياخد أجازة شوية، حد يقوله المدام عاوزاك، العيال عاوزين يشوفوك، ما ترجع شوية فيه مشكلة، أي حاجة من دي، بس الزمالك أراح واستراح فقدنا الأمل من بدري أوي، والناس بيقولوا أصل مباراة الأهلي والزمالك متأجلة ، طب الحمد لله إنها متأجله".