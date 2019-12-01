سعر اليورو اليوم الأحد 1-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفقًا لتعاملات اليوم، الأحد 1 ديسمبر الحالي، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.