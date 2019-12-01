نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة جديدة له مع الكلب "كونان"، الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في البيت الأبيض.

وكتب ترامب معلقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كونان الكلب الأمريكي البطل".

وكان الكلب كونان أُصيب خلال المهمة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل البغدادي في أكتوبر الماضي، وشارك الكلب الذي ينتمي إلى فصيلة "المالوينو"، القوات الأمريكية في الهجوم على مخبأ أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة، لكنه عاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنَّ الكلب "كونان"، الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سيزور البيت الأبيض قريبًا.