قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية خرَّجت 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة.

وأضافت راغب، خلال حوارها مع الإعلامية رشا الديب ببرنامج "ًمصر النهارده" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، أن الأكاديمية في طور استقبال الدفعة الرابعة، حيث تعد الأكاديمية الوطنية هي المشروع القومي لبناء الإنسان، فالأمم تنهض بسواعد أولادها.

وأشارت راغب إلى إن الاختلاف الذي يميز العصر الحالي عن سابقيه هو اعتبار الشباب بمثابة "الفرصة"، حيث إنهم يمتلكون قوة وطاقة يتم توجيهما بشكل سليم أو غير سليم، موضحة أن الشباب عانوا لعدة سنوات من عدم وصول أصواتهم ووجود مكان لهم على الساحة، والنهوض ببلادهم وهو ما جعلهم يبتعدون عن كيان الدولة، حيث استطاع البرنامج الرئاسي مؤخرًا في استعادتهم مرة أخرى ورجوعهم على الساحات.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بأن الشباب الوافدين على البرنامج الرئاسي من مختلف المحافظات والقطاعات؛ لضمهم في مكان واحد.