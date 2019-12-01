جمال العدل: عمري ما أنتجت أفلام عن البلطجة والعهر.. بتهز قيم المجتمع

قال المنتج جمال العدل إن من الضروري ضبط اتجاه الأعمال الدرامية وعدم إسرافها في التوجه لنمط واحد وهو نموذج البلطجي والعاهرة بما يسيء لقيم المجتمع.

وأضاف العدل، خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، "أنا عمري في حياتي ما عملته، ومش ممكن أوافق عليه أبدا، لأنه ضروري الدراما التليفزيونة اللي بتدخل للناس في البيوت ولأهلنا في الأرياف، لا يمكن تستقيم معاها البلطجة والعهر، ومش منطقي في شعوب تستقي معلوماتها من الدراما والأفلام والبرامج والتوك شو إنك طول الوقت تقدم نموذج لبطل بيآخد حقه بدراعه".

وأوضح العدل أن الأطفال والشباب أصبحوا يقلدون تلك النماذج التي يجرى تقديمها: "بدل ما الشباب تدور على القانون بقوا بياخدوا حقهم بدراعهم، ودي حاجة قللتنا جدا"، مشددا على أنه لم ينتج مثل تلك الأعمال في تاريخ عمله في الإنتاج الدرامي، ولا حتى التليفزيون المصري: "عمرنا ما قدمنا النموذج ده ولا التليفزيون المصري، ولكن بقى فجأة ناس ماشية بأسلحة وسواطير، ومن أهم الحاجات اللي حصلت إنه الدولة منعت ده".

وتابع العدل بأن منع الدولة لمثل تلك الأعمال الدرامية لا يقيد حرية الرأي والإبداع، وخصوصًا أن الأعمال الدرامية تدخل كل البيوت، موضحا أن الدولة تركت المجال لإنتاج مثل تلك الأعمال في السينما، تاركة الحرية للمشاهدين في اختيار الأفلام التي يدخلها في السينما.