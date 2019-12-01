نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، برئاسة هاني الجويلي، وبحضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن للجنوب، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 523 حالة إشغال متنوعة من شوارع: بورسعيد، التحرير، الشباب، والتي شملت 122 سلالم مخالفة، و 84 لافتات وإعلانات عشوائية بدون ترخيص، و153 باعة جائلين، و128 تاندات وبروز، و5 حوامل حديدية، و15 بنك خشبي ودكة وكشك معدني، و9 كراسي بلاستيك، وشواية فراخ، و6 عربات يد خشبية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.