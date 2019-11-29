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"القومي للإدارة" ينظم برامج تدريبية لقيادات "معلومات الوزراء"

"القومي للإدارة" ينظم برامج تدريبية لقيادات "معلومات الوزراء"

وفاة زوجة عبدالرحمن أبو زهرة

وفاة زوجة عبدالرحمن أبو زهرة

المتظاهرون يحاصرون مقر قيادة الشرطة في "دي قار" العراقية

المتظاهرون يحاصرون مقر قيادة الشرطة في "دي قار" العراقية

الرقابة الصناعية: تنفذ 10 آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع في 10 أشهر

الرقابة الصناعية: تنفذ 10 آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع في 10 أشهر

مكافأة نصف مليون يورو لمن يقبض على "عصابة الكنز"

مكافأة نصف مليون يورو لمن يقبض على "عصابة الكنز"

4 أيام لعاطلين اثنين تخصصا في سرقة منازل 15 مايو

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"مبروك عليا وحلفت يوم عيد ميلادي".. تصريحات شباب المحافظين ونوابهم

"مبروك عليا وحلفت يوم عيد ميلادي".. تصريحات شباب المحافظين ونوابهم

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جدول عروض أفلام ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

جدول عروض أفلام ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

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مائدة رحمن أسبوعية بطول شارعين: 300 وجبة لأهالي صفط اللبن

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