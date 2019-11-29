لقى شخص مصرعه، وأُصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين لانقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف بحرى نفق سنور اتجاه بني سويف، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم: محمد أحمد شحاته، 34عاما، مقيم محافظة أسيوط، مدرس، مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، و ليلى محمد سيد، 48 عاما، مقيمة المنيا، موظفة، مصابة كدمات بالجسم، وسامية اسماعيل علي 57 عاما، مقيمة أسيوط، أخصائية نفسية، مصابة كدمات بالظهر، و فوزي محمد دياب 56 عاما، مقيم أسيوط، موظف بمركز الحروق، مقيم اسيوط، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وثابت مراد ثابت، 48 عاما، مقيم أسيوط، موظف بشركة حسن علام، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

وفي الحادث الثاني لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل كافيتريا السوهاجي، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.