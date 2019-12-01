قدّم أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لصموده ولثباته في أرضه والدفاع عن مقدساته، مناشدا الفصائل والقوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب أباظة في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التدخل العاجل لتنفيذ دعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب النائب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارته في تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاكمة سلطات الكيان الإسرائيلي عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهابٍ وتهجيرٍ ومصادرةٍ للممتلكات وقتلٍ وتطهيرٍ عرقي، واحتلالٍ لأراضيه وبناءٍ للمستوطنات عليها، إضافة لانتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها البغيض للأراضي الفلسطينية.