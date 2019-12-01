أكد مصدر بوزارة البترول، أنه سيجرى افتتاح محطة لتحويل السيارات وتموينها بالغاز الطبيعي في محافظة بورسعيد خلال شهر ديسمبر، مبينا أنه سيجرى العمل الآن على الانتهاء منها وافتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه سيجرى افتتاح محطتين جديدتين خلال يناير المقبل في محافظتي الغردقة وبني سويف لدعم المحافظات جميعها لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة اعداد السيارات التي تسعي الوزارة لتحقيقها وهو استهداف تحويل 50 ألف سيارة خلال العام المقبل.

وأشار المصدر، إلى انه من المنتظر التوسع في أنشطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في محافظات الجمهورية من خلال افتتاح محطات أكثر، وهو ما يجرى العمل عليه من خلال فتح مراكز تحويل داخل محطات "وطنية" وإقامة 54 محطة في 15 محافظة، وإنشاء 30 محطة كمرحلة أولى، و24 في المرحلة الثانية.

وذكرته وزارة البترول، في بيان سابق لها، أن هناك إقبال متزايد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2019، حيث يجرى تحويل 17 ألفا و125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين ـ غاز طبيعي)، كما جرى بيع 192 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للسيارات العاملة بالوقود المزدوج وتعتبر هذه المعدلات غير المسبوقة بمثابة قفزة كبيرة سواء في أعداد السيارات المحولة أو مبيعات الغاز للسيارات، كما أنها تسعى لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنوياً.