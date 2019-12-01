عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية السبع، لبحث الملفات الهامة في القطاعات الحيوية والمجالات التنموية، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.

ناقش محافظ بني سويف كافة التقارير التي أعدها كل رئيس مدينة، والتي تضمنت تقرير الخطة الاستثمارية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المتعثرة، وملفات : الصرف الصحي، والنظافة ومنظومة المخلفات الصلبة، وإصلاح وصيانة المعدات الميكانيكية والتعديات والتقنين والتصالح، وتطوير المراكز التكنولوجية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في مجال تقديم الخدمات.

واستمع المحافظ لخطة كل رئيس مدينة لتحقيق التنمية، وتعظيم موارد الوحدة المحلية، ومجالات توفير فرص العمل للشباب، والحلول خارج الصندوق وغير التقليدية لبعض المشكلات، ومدي تجاوبهم مع شكاوى المواطنين، والتواجد معهم عن قرب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم. وخلال اللقاء، أصدر محافظ بني سويف عدد من التعليمات والتوجيهات والضوابط لأسلوب العمل في المنظومة التنفيذية، حيث شدد على التواجد بالشارع والوقوف عن قرب على شكاوى ومشكلات المواطنين، والدراسة الحقيقية لكل المقومات والميزات النسبية وألية استثمارها، مؤكدا على أن التلاحم بالمواطن والسماع لمشاكله والعمل على حلها والنجاح في ذلك، يعتبر هو المعيار الحقيقى لنجاح وبقاء المسؤول التنفيذي في مكانه.

وقال المحافظ: " لا بديل عن تنفيذ خطة الدولة التنموية، بنسبة 100 %، ولن أسمح بأي وجه من التقصير أو التراخي في تنفيذ ومتابعة المشروعات".وأشار محافظ بني سويف إلى ،ن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة القصور ورفع معدلات التنفيذ ليشعر المواطن بتغير ملموس للأفضل وشدد المحافظ على أهمية أن يعمل كل رئيس مدينة من خلال فريق عمل، مؤكدا على دور رئيس القرية الذي يعتبر همزة الوصل بين المواطن بالقرى والعزب وبين رئيس المدينة، قائلا " ليس من المعقول أن يتواجد رئيس المدينة بالشارع ويباشر بنفسه المشروعات ومستوى الخدمات ويبقى رئيس القرية بمكتبه يتلقى التعليمات فقط، فمثل هذا المسؤول لا يمكن أن يبقى في منصبه".

وأكد محافظ بني سويف على أنه يعتمد على المعاينة على أرض الواقع ولن يكتفي بالتقارير المكتبية، قائلا لرؤساء الوحدات المحلية "انتظروني سأكون معكم أتابع بنفسي كل المشروعات ومستوى الخدمات وموارد كل مركز، وغالبا سيكون ذلك بشكل مفاجئ ومستمر"