عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، يظهر تكدسًا في مطار برج العرب، بسبب تأخر إقلاع طائرة إلى الكويت.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، الذى يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أنه كان من المفترض أن تقلع الطائرة في ظهر اليوم، مشيرًا إلى أنه حصل على مقطع الفيديو من أحد الركاب، ورد فيه: " أرجوكم ناشدوا الجهات المعنية لأننا متبهدلين في مطار برج العرب، محدش بيقولنا هنسافر النهاردة ولا بكرة".

وأكد اللواء طيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، صحة الواقعة قائلًا: "ما أدليت به كان حقيقيًا، وكان من المفترض أن تبدأ رحلة تابعة لشركة العربية في الساعة 3:55 عصرًا إلى الكويت، لكن عطلًا فنيًا أصاب الطائرة، فآثرنا عدم الإقلاع حفاظًا على سلامة الركاب".

وتابع أن الشركة استدعت طائرة مكانها من مطار شرم الشيخ، حيث ستصل إلى المطار في التاسعة والربع مساءً على أن تقلع في العاشرة مساءً: "في هذه الأثناء تم التنبيه على الركاب وقدمنا الوجبات لهم، وهم موجودون في ساحة الانتظار".

وواصل: "ما حدث اليوم، من الممكن أن يحدث في أي شركة طيران على مستوى العالم، لكننا فضلنا الحفاظ على سلامة الركاب، وراحتهم هي مهمتنا الأولى، وقدمنا وجبات غذائية في الساعة السادسة ونقدم الآن وجبات أخرى، وإذا أُلغيت الرحلة، أو جرى تأجيلها أكثر من 10 ساعات، فإن الشركة تكون ملزمة بحجز فنادق للركاب على حسابها وتوفير رحلة في اليوم التالي".