قال الفنان إياد نصار، إن التمثيل يعد مغامرة، أكثر منه مهنة، مشيرًا إلى أن الكثير من الفنانين قد يغامرون بحياتهم في سبيل الفن، لكنهم لا يحققون الأشياء التي تمنوها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة الحدث: "الممثل يغامر، والمغامرة يجب أن يكون لها نتيجة، وهي استمراره، وأن يعيش اسمه بين الناس، وأن يخطف سطر أو جملة في التاريخ، وأنا أفكر في البقاء طبعًا".

وعن نجوميته، قال إياد نصار، إن الشهرة تحرم الفنان من أشياء كثيرة: "نفسي في حاجات كتيرة أكون عادي، مفيش سبوت عليَا، الشهرة مش حاجة إيجابية، بس هي مش الهدف، مش هدفي كممثل إني أكون مشهور، وحاليًا مش لازم أكون ممثل عشان أبقى مشهور"، مردفًا، أنه يحاول أن يعيش على طبيعته قدر المستطاع.

وحول مسلسله "حواديت الشانزليزيه"، قال نصار، إنه مر بأكثر من مرحلة حتى وصل إلى شكله النهائي: "فكرة المسلسل بدأت، ولم يكن النص نهائيًا، وشعرت بأنني أريد تنفيذ نموذج dark hero مثلما هو معمول به في العالم، لكن نسعى إلى التقليد، لكننا أردنا توصيل فكرة إلى المشاهد مفادها، أننا من الممكن أن نكون أبطالًا لكن حياتنا غامقة".