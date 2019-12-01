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"التعليم" عن الاختبار النفسي للمعلمين: تنفذه القوات المسلحة

"التعليم" عن الاختبار النفسي للمعلمين: تنفذه القوات المسلحة

القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

جرائم برعاية القانون.. حق امتلاك السلاح يعزز حوادث إطلاق النار بأمريكا

جرائم برعاية القانون.. حق امتلاك السلاح يعزز حوادث إطلاق النار بأمريكا

كعلاج للالتهابات.. صيني يضع فصا من الثوم في أذنه ويتركه لمدة شهرين

كعلاج للالتهابات.. صيني يضع فصا من الثوم في أذنه ويتركه لمدة شهرين

ياسمين رئيس تنضم لـ"الحارث" أمام أحمد الفيشاوي

ياسمين رئيس تنضم لـ"الحارث" أمام أحمد الفيشاوي

أستاذ مناعة: 11% من حالات الإصابة بـ"الإيدز" في مصر بسبب "المثلية"

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رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

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