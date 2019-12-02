كشف أشرف ياسين محامي الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها تفاصيل محاكمة الجدة القاتلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال ياسين إن الجدة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مشيرًا إلى أن فترة إيداعها لم تنتهِ بعد وأن جلسة الأمس تأجلت ليوم 5 يناير لحين حضور الجدة وانتهاء التقرير النفسي الخاص بها.

وأوضح ياسين أن اللجنة التي تصدر التقرير عبارة عن لجنة طب شرعي نفسية ويصعب خداعها وادعاء المرض النفسي معها، مشيرًا إلى أن الجدة كانت تتعامل مع الناس بشكل جيد وكانت تفتح محل بقالة وتعطي المواطنين الحقن وتتعامل معهم بشكل جيد، مستبعدًا إثبات مرضها النفسي الذي تدعيه.

كانت بداية الكشف عن الجريمة بورود بلاغ لمركز شرطة شربين شربين من المستشفى العام بوصول طفلة 5 سنوات مقيمة بقرية بساط كريم الدين دائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد مصطفى كمال رئيس مباحث المديرية، إلى مكان البلاغ وبصحبة النيابة العامة، وبدأت القوات في مناقشة جد الطفلة لولدها 55 عاما، كفيف مقيم بالقرية ذاتها، اتهم جدتها لوالدتها ربة منزل 41 عاما، بالتعدي عليها بالضرب وتسخين آلة حادة وكي الطفلة لقيامها بالتبول لا إراديا فأحدثت إصابتها، وانتقلت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت من ضبط المشتبه فيها، وعرضها على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وشرحت التحريات أن الطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد 36 ساعة علاج، وعلى الفور انتقلت النيابة لإجراء مناظرة، وقررت تشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.